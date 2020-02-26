Кремль прокомментировал идею Киева установить день сопротивления оккупации Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Киева установить день сопротивления оккупации Крыма. Представитель Кремля заявил о несогласии с подобной формулировкой, так как она не соответствует реальному положению дел на полуострове, передает «Интерфакс».

Он призвал выслушать мнение жителей Крыма, которые «расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, и напомнят совсем недавнюю предысторию всех этих событий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea в Киеве объявил, что день сопротивления Крыма российской оккупации будет отмечаться в Украине на государственном уровне ежегодно 26 февраля, передает «Крым. Реалии». «В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства», — заявил украинский лидер, подписав соответствующий указ.

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Документ с такой же инициативой передавали тогдашнему президенту страны Петру Порошенко в 2017 году. Спустя год с аналогичным предложением выступила первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова.

26 февраля 2014-го в парламенте Крыма планировалась внеочередная сессия для обсуждения ситуации в стране, которая, однако, не состоялась из-за отсутствия кворума. В этот же день у здания Верховной Рады были организованы два митинга: сторонников присоединения Крыма к России и крымских татар, выступающих за сохранение региона в составе Украины и поддерживающих недавнюю смену власти в республике. В ходе столкновений, которые начались между участниками акций, пострадали 30 человек, сообщалось о двух погибших.

В марте того же года в Крыму прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовавших выступили за воссоединение полуострова с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

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