Мужчина купил морковь и разглядел в ней непристойную часть тела

Житель британского города Мидлсбро, графство Северный Йоркшир, приобрел в магазине морковь и разглядел в ней непристойную часть тела. Об этом сообщает издание The Mirror.

47-летний Майкл Коутс (Michael Coates) отправился в местный супермаркет за продуктами на неделю и среди прочего купил пучок моркови. Когда британец разобрал пакеты и приступил к готовке, его до слез рассмешила необычная форма корнеплода.

Мужчине овощ напомнил часть человеческого тела, а именно ноги и мужские гениталии между ними. «Это было странно, но очень смешно», — отметил Коутс.

Британец счел неправильным съесть или выбросить необычную морковь. Он принял решение хранить корнеплод в холодильнике до того момента, пока тот не испортится. Тогда мужчина будет вынужден от него избавиться.

Ранее сообщалось о пятилетнем мальчике из графства Йоркшир, который нарисовал мускатную тыкву так, что взрослые разглядели в изображении мужские гениталии. Родители решили, что не будут выбрасывать картинку и покажут ее сыну, когда ему исполнится 18 лет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!