Особые экономические зоны России оказались бесполезными

Особые экономические зоны (ОЭЗ) в различных регионах России оказались бесполезными с точки зрения их развития. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет ведомства.

По мнению авторов, создаваемые в ОЭЗ и на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) льготные условия для инвесторов не дают необходимого толчка местной экономике, на который рассчитывают инициаторы.

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С 2006 года, когда появились первые ОЭЗ, на их создание и развитие из бюджетов разных уровней было выделено 136 миллиардов рублей, еще 370 миллиардов вложили частные инвесторы-резиденты зон. Большая часть средств пришлась на четыре из 26 ОЭЗ: «Алабугу» в Татарстане, Липецк, Санкт-Петербург и московский «Технополис». При этом ожидавшееся ускорение экономического роста в этих регионах так и не было зафиксировано, а бюджетные деньги продолжают расходоваться.

Те же выводы справедливы и для ТОСЭР, уверены в Счетной палате. Дальневосточный федеральный округ, где сосредоточена большая часть из 85 российских ТОСЭР, в 2017-18 годах недополучил 3,9 миллиарда рублей из-за льготного налогового режима для резидентов.

В настоящее время в России действуют 26 ОЭЗ, 85 ТОСЭР, а также 61 промышленный парк и 45 индустриальных кластеров.

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