Террорист приехал в Сирию и призвал детей к джихаду

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как иностранный террорист, приехавший в сирийскую провинцию Идлиб, призывает детей встать на путь джихада. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter в среду, 26 февраля.

На кадрах видно, как мужчина с микрофоном в руках выступает перед окружающими его подростками в военной форме, которым на вид около 10-13 лет. В частности, он говорит, что человек умирает один раз и свою жизнь ему следует посвятить джихаду.

Как отмечается в описании видео, задачей боевика была вербовка от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана новых бойцов для протурецких группировок, которые несут большие потери, сражаясь с сирийскими войсками в Идлибе.

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24 февраля сообщалось об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в провинции Идлиб после того, как турецкие военные совместно с вооруженной оппозицией атаковали позиции армии Сирии в Найрабе. Позднее стало известно, что контроль над поселением вернули боевики, отбить его сразу не удалось.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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