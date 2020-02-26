Назван самый популярный смартфон в мире

Аналитики назвали iPhone XR самым популярным смартфоном в 2019 году. Об этом со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia сообщает AppleInsider.

По подсчетам компании, в 2019 году Apple продала около 46,3 миллиона единиц iPhone XR. На втором месте находится iPhone 11, который разошелся тиражом 37,3 миллиона экземпляров, на третьем — Samsung Galaxy A10 с 30,3 миллиона штук. Кроме смартфонов Apple и Samsung в первую десятку самых популярных смартфонов попал аппарат дочернего Xiaomi бренда Redmi.

Представитель Omdia Джуси Хонг заявил, что при ограниченном количестве предлагаемых моделей Apple удалось сосредоточить продажи на нескольких смартфонах, которые имеют большую привлекательность. Хонг заметил, что девайсы Apple занимают два первых места в рейтинге самых популярных устройств пятый год подряд.

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По подсчетам Omdia, самым популярным смартфоном за 2018 год оказался iPhone 8, который был продан тиражом 31,5 миллиона девайсов. На втором и третьем местах расположились iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно. Нынешний лидер рейтинга iPhone XR с показателем 23,1 миллиона проданных устройств занял пятую строчку.

Согласно информации группы «М.Видео-Эльдорадо», самым популярным смартфоном в России за 2019 год стал Samsung Galaxy A50. Больше всего прибыли, кроме корейского смартфона, компании принесли iPhone XR, iPhone 8 и 8 Plus.

В декабре агентство Counterpoint Research назвало iPhone XR самым популярным смартфоном в третьем квартале 2019 года. Выпущенный осенью 2018 года аппарат занял три процента мобильного рынка.

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