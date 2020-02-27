В Госдуме допустили смену правительства после голосования 22 апреля

Юридически внесение поправок в Конституцию может повлечь смену правительства, допустил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 27 февраля.

«У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

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«После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже (...) пойдет на процедуру утверждения через Думу», — продолжил депутат.

По его словам, новые правила могут вступить в силу сразу после всенародного голосования.

Президентский законопроект о конституционных изменениях предусматривает, в частности, что Госдума будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра.

20 января член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по проработке поправок Андрей Клишас сообщил, что в проекте закона содержится норма, позволяющая сохранить членов правительства на своих должностях в случае отставки премьер-министра.

О необходимости внесения изменений в Основной закон глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в середине января. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента и усилить полномочия парламента. Все предлагаемые изменения будут вынесены на всенародного голосование 22 апреля.

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