В России изменится размер дорожных штрафов

Российские власти изменят размер штрафов за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас они слишком большие и «не соответствуют запросам общества». Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Новак, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, предложения по поправкам в блок о нарушениях ПДД разрабатывали в МВД. Представители ведомства стремились снизить смертность на дорогах. Новак подчеркнул, что цель нового кодекса заключается в охране жизни и здоровья граждан, улучшении качества их жизни, а не в зарабатывании денег.

Замглавы Минюста отметил необходимость развивать инфраструктуру, наладить грамотную установку дорожных знаков, установить требования к дорожным камерам и их размещению. Также он предложил развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, в том числе через интернет.

Ранее проект нового КоАП раскритиковали в Госдуме и правительстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, предложенные штрафы станут непосильными для автомобилистов при нынешнем уровне зарплат.

Авторы документа собирались значительно увеличить наказание за увеличение скорости, систематические нарушения ПДД, перевозку ребенка без автокресла, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию дорожного инспектора, попытку покинуть место аварии. Новые правила должны заработать с 1 января 2021 года.

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