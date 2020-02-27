Мать российского генерала умерла из-за врачебной ошибки

В Москве 78-летняя Галина Липилина, мать генерала Андрея Липилина, умерла из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, женщине делали переливание крови в клинике «Евромедцентр» и допустили ряд ошибок, которые привели к смерти пациентки. Сначала у Липилиной отказали почки, затем она впала в кому и умерла спустя месяц.

Возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг, повлекшего смерть человека.

Сын погибшей, генерал-майор полиции Андрей Липилин, является начальником управления МВД по Ярославской области.

Ранее кардиолог из Нижнего Тагила умер после перенесенной операции в городской больнице, где проработал 36 лет. Оперирующий врач назначил ему капельницу с препаратом, от которого у него случился анафилактический шок. Его было невозможно спасти из-за необратимых последствий. Суд оштрафовал виновного на 25 тысяч рублей.

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