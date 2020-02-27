Вратарь забил гол в добавленное время и вывел клуб в четвертьфинал турнира

Мексиканский «Тигрес» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу на 94-й минуте в исполнении своего вратаря Науэля Гусмана. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MUNDIAL.
Мексиканскому клубу не хватало победы со счетом 3:2 для прохождения в следующий этап турнира. Гусман отправился к воротам соперника при исполнении штрафного. Воспользовавшись навесом, он точным ударом головой поразил ворота «Альянса Сан Сальвадор» уже в добавленное время матча.
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