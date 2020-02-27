В ОНФ пошутили про объединение с «Единой Россией»

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов шуткой ответил на вопрос о возможном объединении с «Единой Россией». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 февраля.

Так, Кузнецов заметил, что планируется еще объединение с Telegram-каналами, командой КВН, сервисом по доставке еды и «Википедией».

Он добавил, что ОНФ приглашает автора информации о якобы слиянии двух структур на медиафорум народного фронта.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая». Также сообщалось, что председатель партии Дмитрий Медведев покинет этот пост.

В тот же день эти данные опровергли в руководстве единороссов.

«Единая Россия» была создана в декабре 2001 года. Медведев возглавляет партию с 2012 года.

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