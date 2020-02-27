Блогер опубликовал снимки из «капсулы времени»

Французский фотограф и блогер Матье Стерн (Mathieu Stern) опубликовал снимки из «капсулы времени». По его словам, туда были помещены негативы фото, сделанных 120 лет назад. Процесс проявления изображений и сами снимки он опубликовал на YouTube.

Стерн отметил, что обнаружил пластины с негативами от 1900 года в подвале своего дома. Они находились в шкатулке с ценными предметами жившей в прошлом веке девочки. С помощью цианотипии блогер проявил негативы. В результате этого процесса изображение приобрело голубой оттенок. На получившихся двух снимках оказались запечатлены коты.

Фотограф рассказал, что о «капсуле времени» в старом семейном доме узнал от одного из родственников. «Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею», — отметил Стерн в публикации в Instagram.

Ранее в американском городе Монклер рабочие проводили в колледже ремонтные работы и нашли в стене бутылку с посланием, датированным 3 июля 1907 года. Бумага была спрятана в емкость из-под пива.

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