Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

В Липецке местный житель напал с ножом на супругу, работающую мировым судьей, и двоих малолетних детей, в результате один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ночь на 27 февраля в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж нанес ей и дочерям 4 и 11 лет ножевые ранения в квартире, расположенной в доме на улице Стаханова.

Приехавшие на место силовики нашли в квартире тело четырехлетнего ребенка, мать со старшей дочерью госпитализировали с тяжелыми ранениями. Они находятся в реанимации с проникающими ножевыми ранениями груди и живота.

Около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения. Он работал в центре продаж иностранного автоконцерна.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

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