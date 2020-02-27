Самолет ВВС Испании упал в море

Cамолет испанских военно-воздушных сил упал в море у берегов провинции Мурсия. Об этом сообщил Twitter-аккаунт ВВС Испании.

«Самолет С-101 из Главной академии ВВС рухнул в море поблизости от песчаной косы Ла Манга в Мурсии сегодня во второй половине дня», — говорится в сообщении ВВС.

Тот же аккаунт позже уточнил: самолет принадлежал акробатической пилотажной группе Patrulla Águila. Инцидент случился во время того, как летчики отрабатывали элементы высшего пилотажа. О возможных жертвах или причинах крушения пока ничего не сообщалось.

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