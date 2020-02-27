В России проверили смеси для блинов

Специалисты «Роскачества» провели проверку готовых смесей для блинов. Результаты тестирования опубликованы на сайте организации. В проверке приняли участие 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов (она же «мука блинная»). Вся продукция — российского производства.

«Не выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки», — констатировали в организации. В целом специалисты признали, что вся исследованная мука безопасна, но имеются некоторые недостатки. Например, в некоторых образцах нашли следы пестицидов, для здоровья это не опасно, но назвать органической такую продукцию уже нельзя. «В целом мало замечаний к достоверности маркировки. Недовеса относительно массы нетто, указанной в маркировке, не выявлено», — добавили в «Роскачестве».

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Ранее в феврале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова предупредила, что блины могут нанести вред здоровью. По ее словам, отказаться от этого блюда стоит при непереносимости глютена, избыточном весе, диабете, панкреатите и холецистите. Также надо учитывать, что блины калорийные и поэтому повышают нагрузку на внутренние органы. Что касается полезных свойств, то блины дают телу энергию, содержат минералы, витамины группы В, фолиевую и никотиновую кислоты.

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