США и Великобритания резко закупились российской нефтью

США и Великобритания резко увеличили закупки российской нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), а также данные таможенной статистики этих стран.

Соединенные Штаты закупили в России сырой нефти на 2,2 миллиарда долларов в 2019 году. В физическом выражении экспорт вырос с 1,8 миллионов до 4,7 миллионов тонн за год, согласно данным ФТС. В среднем американская сторона покупала российскую нефть по средней цене 62,8 доллара за баррель. Отмечается, что Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США на фоне санкций против Венесуэлы.

Великобритания увеличила поставки сырья из России с 0,98 миллионов до 2,4 миллионов тонн за год. Потратила британская сторона также больше: 1,2 миллиарда долларов против 493 миллионов долларов до этого. В частности, российская нефть частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.

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