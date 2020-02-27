Президент Киргизии рассказал о сожалении из-за отставки Медведева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал о сожалении из-за отставки бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом он заявил в ходе встречи с зампредседателя Совета безопасности, передает ТАСС.

Киргизский политик подчеркнул, что Медведев всегда оказывал ему поддержку и внес личный вклад в развитие российско-киргизских отношений и интеграцию Киргизии в Евразийский экономический союз. В связи с этим Жээнбеков признался, что ему на «душе было очень тяжело», когда российское правительство во главе с премьер-министром ушло в отставку.

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Глава киргизского государства добавил, что дорожит личными отношениями с Медведевым. В ответ зампредседателя Совбеза поблагодарил политика и заверил, что его позиция по отношению к коллегам останется неизменной. Он резюмировал, что Россия готова к постоянному взаимодействию с Киргизией по линии Советов безопасности, спецслужб и силовых ведомств.

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Медведев объявил об отставке правительства. По словам бывшего премьер-министра страны, решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые в том числе затрагивают порядок формирования кабмина. Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России 16 января. Новым главой правительства стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой.

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