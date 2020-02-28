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Попросившему Путина мальчику помогут вернуться в семью

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Бабушке, чей внук попросил президента России Владимира Путина вернуться из детского дома в семью, помогут с оформлением опеки над ребенком. Об этом сообщает ТАСС.

Московские органы социальной защиты населения взяли на себя решение этого вопроса. Они находятся в контакте с бабушкой мальчика и делают все возможное для решения сложностей, которые связаны с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием ребенка. Также с бабушкой и внуком работают психологи.

В пресс-службе ведомства уточнили, что при первой возможности будет направлено обращение в суд для помощи в оформлении опеки.

Кроме того, уточняется, что мальчик является сиротой, а с бабушкой не живет по причине «объективных сложностей» в семье. Однако, как сообщили в ведомстве, были приложены все усилия для того, чтобы они виделись как можно чаще.

Во время открытия тематического парка «Остров мечты» в Москве один из воспитанников столичного детского дома попросил Путина вернуть его бабушке. Один из помощников президента записал контакты мальчика.

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