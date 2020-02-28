Покидающие Турцию сирийские беженцы попали на видео

В сети появились кадры, на которых запечатлены покидающие Турцию сирийские беженцы. Их опубликовал журналист Равин Уджмайя в своем Twitter.

Попавшие на видео люди подходят к берегу на нескольких лодках. По словам Уджмайя, они приплыли к берегу греческого Лесбоса. Журналист считает, что они бежали из Турции после начала атак на приграничную провинцию Идлиб.

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии в Идлибе ночью 28 февраля. Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 — получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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