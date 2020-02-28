Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове. Такое сравнение привел колумнист Bloomberg Бобби Гош (Bobby Ghosh). Он отметил, что Анкара вместе с тем нацелила еще один пистолет на Запад.

Журналист считает, что за последние два года Эрдоган настроил против Анкары главных партнеров своей страны в НАТО; это, по его мнению, произошло из-за заигрывания с Россией. В результате Турция в Сирии и Ливии, где она оказывает военную поддержку боевикам и правительству национального согласия соответственно, столкнулась с изоляцией, поскольку интересы турецкой стороны конфликтуют с российскими, пишет Гош, подчеркивая, что такой поворот событий был предсказуемым.

Комментируя действия Анкары в Сирии, колумнист выразил мнение, что в настоящий момент конфликт переходит в кинетическое состояние: десятки турецких солдат погибли, однако Эрдоган угрожает Западу открытием границы для миллионов сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу.

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Журналист предполагает, что таким образом турецкий лидер выступает требует финансирование из Европы на расселение беженцев в Турции. Гош считает, что Эрдоган также, вероятно, ищет помощи НАТО в достижении своих военных целей в Сирии.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться. За последние недели в регионе дважды происходила эскалация конфликта: 20 февраля, когда протурецкие боевики предприняли контратаку в районе селения Найраб, и 27-28 февраля, когда десятки турецких солдат погибли, попав под обстрел сирийской армии.

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