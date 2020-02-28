Запашный призвал ужесточить наказание за фейк-ньюс

Дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание для СМИ за распространение фейковых новостей. Об этом он заявил на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает РИА Новости.

«Серьезный штрафные санкции не предусмотрены в принципе, моральный ущерб только называется словом "моральный ущерб". Больше ста тысяч рублей в принципе невозможно выиграть», — отметил Запашный. По словам артиста, зачастую сами СМИ оказываются заинтересованы в судебном процессе, поскольку наказание в «пару десятков рублей» их не пугает.

В качестве примера он привел юмориста Евгения Петросяна. «На постоянной основе его полоскают во всех СМИ, и он в принципе ничего с этим не может сделать. У него есть возможность идти в суды, у него есть и финансовая возможность, но это даст еще более худший эффект для него», — заявил Запашный.

Закон о фейковых новостях было принят в середине марта. Он запрещает распространение недостоверной общественно значимой информации. Нарушившим требования ресурсам грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф. За исполнением закона следят Генпрокуратура и Роскомнадзор.

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