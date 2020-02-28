Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США

Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС Соединенных Штатов.

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — отмечается в документе. В ВМС отметили, что Китай нарушает двусторонние и международные договоренности.

Сообщается, что лазер был наведен еще 17 февраля. P-8A Poseidon в это время патрулировал пространство над международными водами Тихого океана. В ВМС добавили, что самолет совершал патрулирование в связи с установленными международными нормами. Лазер, который невозможно увидеть невооруженным глазом, был обнаружен датчиком на борту самолета. Согласно заявлению ВМС, он потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам.

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