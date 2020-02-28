В НАТО обвинили Сирию и Россию в неизбирательных ударах

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Военно-воздушные силы Сирии и «поддерживающие их» ВКС России в неизбирательных ударах в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил представитель главы альянса по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, генсек призвал все стороны способствовать деэскалации и избежать ухудшения гуманитарной ситуации. Он также заявил, что Дамаск и Москва должны «прекратить наступление, уважать международное право».

На своей странице в Twitter Столтенберг также сообщил, что Анкара инициировала экстренное совещание Совета НАТО. Оно основывается на статье 4 Североатлантического договора. По ней договаривающиеся стороны всегда консультируются друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из сторон окажутся под угрозой.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

В Минобороны России объяснили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к участникам конфликта в сирийской провинции Идлиб, призвав все стороны к незамедлительному прекращению огня.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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