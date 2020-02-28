В российском городе выставили на продажу офис с печью для пиццы

В российском городе Барнауле (Алтайский край) выставили на продажу офис со специальной итальянской печью для приготовления пиццы. Благодаря ей можно выпекать тонкую основу из теста. Об этом говорится на сайте Алтайского портала недвижимости.

Офис находится в таунхаусе в элитном поселке (местные жители его называют Барнаульской Рублевкой) на Змеиногорском тракте. Цена лота — 15,2 миллиона рублей. Площадь объекта составляет 320 квадратных метров — всего три этажа с многочисленными кабинетами. На просторной мансарде можно разместить зону для отдыха или банкетный зал с бильярдом и караоке.

Агентство отмечает, что помещение подойдет для банка, торговли, детского сада или же домашнего офиса. Внутри сделан дорогостоящий качественный ремонт, а на улице стоит деревянная беседка, которую можно использовать для совещаний в неформальной обстановке.

Самым красивым и инновационным офисом в 2019 году стал офис компании Bark, производящей товары для собак. Правила внутреннего распорядка компании приветствуют нахождение животных в рабочих зонах: ежедневно на территории находится около 50 собак.

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