В США заявили о необходимости угрожать России вторжением в Идлиб

Власти США должны угрожать России военным вмешательством в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Об этом заявил бывший советник Госдепартамента США по Сирии Фредерик Хоф, передает Newsweek.

По его словам, обстрел турецких военнослужащих в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 человека, должен стать поводом для американского руководства рассмотреть вопрос о военной интервенции на северо-западе Сирии.

Позиция чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, которые неоднократно говорили о том, что Вашингтон не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Идлибе, привела к «появлению чувства абсолютной безнаказанности у противников».

«Они [заявления] неуместны и наносят огромный ущерб», — отметил Хоф.

Ранее советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что страна готова воевать с Россией после эскалации в Идлибе. По его словам, Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат. В Минобороны России заявили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.

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