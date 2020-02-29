Глава МИД Украины поразмышлял о дзюдо с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае завершения военного конфликта в Донбассе мог бы сыграть в гольф или посоревноваться в дзюдо с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

Так глава внешнеполитического ведомства поразмышлял о своей реакции на завершение войны на юго-востоке Украины. В частности, по его словам, соответствующий документ могли бы подписать президенты России и Украины на саммите «большой восьмерки» (G8).

«Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли это быть, к примеру, дзюдо, Пристайко ответил утвердительно.

Боевые действия в Донбассе начались в апреле 2014 года. Киев обвиняет Россию в ведении военных действий на украинской территории и называет ее страной-агрессором. Российские власти указывают на голословный характер этих обвинений.

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