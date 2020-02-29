Скабеева заявила об упущенном шансе Зеленского из-за отказа отмечать 9 Мая

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что украинский президент Владимир Зеленский опускает шанс «войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров». Так в своем Telegram-канале она отреагировала на отказ Киева праздновать День Победы 9 Мая.

По ее словам, Зеленский пошел на поводу у «гражданского общества» и «нациков», которые выступили против его поездки в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в субботу, 29 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский не поедет на праздничные мероприятия в российскую столицу, и украинцы не будут отмечать 9 Мая.

В Госдуме раскритиковали отказ Киева от праздничных мероприятий в этот день. Депутат Дмитрий Новиков напомнил, что победа в войне была достигнута советским народом, частью которого были украинцы.

27 января президент Украины заявил, что СССР несет равную ответственность с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

Основные официальные мероприятия по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне с 2015 года проводятся на Украине 8 мая.

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