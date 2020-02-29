Аутсайдер АПЛ разгромил «Ливерпуль» и нанес клубу первое поражение за 14 месяцев

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры дублем отметился полузащитник шершней Исмаила Сарр. Еще один гол забил Трой Дини.

Поражение стало для «Ливерпуля» первым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата. Последний раз красные проигрывали в АПЛ 3 января 2019 года, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» (1:2).

После 28 туров в активе команды Юргена Клоппа 79 очков, «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» набрал 27 очков и находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 7 марта на своем поле примет «Борнмут». «Уотфорд» в тот же день на выезде встретится с «Кристал Пэлас».

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