«Кристал Пэлас» выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Единственный гол на 70-й минуте забил форвард орлов Джордан Айю.

«Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. В активе «Брайтона» 28 очков, команда находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 7 марта на своем поле сыграет с «Уотфордом». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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