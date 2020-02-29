«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джаррод Боуэн, Себастьен Аллер и Майкл Антонио. У «святых» забитый мяч на счету Майкла Обафеми.

«Вест Хэм» прервал семиматчевую серию без побед в АПЛ, набрал 27 очков и покинул зону вылета, выйдя на 17-е место. В активе Саутгемптона 34 очка, команда находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Вест Хэм» 7 марта на выезде встретится с «Арсеналом». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».

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