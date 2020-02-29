Дубль защитника позволил «Челси» уйти от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 2:2. На гол защитника Маркоса Алонсо в первом тайме «вишни» ответили точными ударами Джефферсона Лермы и Джошуа Кинга во второй половине игры. В концовке поединка Алонсо оформил дубль.

«Борнмут» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Челси» имеет в активе 45 очков и находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Челси» 8 марта на своем поле примет «Эвертон». «Борнмут» днем ранее на выезде сыграет с «Ливерпулем».

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