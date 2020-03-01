Появилось видео стрельбы из сирийских ПВО по турецким беспилотникам

Сирийская армия ведет интенсивный огонь в районе Хамы из зенитных установок. Видео обстрела опубликовало РИА Новости.

По данным корреспондента, очереди из сирийских установок видны как над самим городом, так и над его окрестностями. Средства противовоздушной обороны работают более получаса.

Сирийский военный источник добавил, что огонь открыт по турецким беспилотникам.

Ранее Сирия объявила о закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью страны для самолетов и любых беспилотных аппаратов. Дамаск заявил, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и подлежат уничтожению.

После этого сообщалось, что турецкие военные сбили два самолета Военно-воздушных сил Сирии в провинции Идлиб. Анкара также отчиталась об уничтожении трех установок противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии, в том числе той, при помощи которой был сбит турецкий беспилотный летательный аппарат близ города Саракиб.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!