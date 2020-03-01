«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Стивена Бергвейна и Сержа Орье «волки» ответили точными ударами Мэтта Доэрти, Диогу Жоты и Рауля Хименеса.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 42 очка и выйти на шестое место в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» 40 очков, шпоры находятся на седьмой позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 7 марта на выезде встретится с «Бернли». «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле примет «Брайтон».

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