В России 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген — Хилок, сказано на сайте Забайкальской железной дороги.

В сообщении указывается, что инцидент произошел 1 марта в 18:32 (мск). В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено. Из-за происшествия ожидаются задержки в движении поездов №70 Москва - Чита, №69 Чита - Москва и №321 Иркутск - Забайкальск.

В результате инцидента никто не пострадал. Для координации работ по ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб.

В августе прошлого года в Свердловской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Поезд следовал по маршруту Ярославль — Екатеринбург-Сортировочный. В результате схода вагонов с рельсов, часть из которых опрокинулась, был нарушен габарит соседнего пути. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

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