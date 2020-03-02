Затравленного сверстниками за любовь к книгам мальчика поддержали тысячи человек

Мальчик из английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, подвергся травле со стороны сверстников за то, что писал отзывы на книги. Как сообщает издание Daily Star, после того, как за него вступилась сестра, на аккаунт юного книголюба подписались 150 тысяч пользователей.

13-летний Каллум Мэннинг (Сallum Manning) завел страницу в Instagram, на которой публиковал рецензии на прочитанные книги. Одноклассники Каллума создали групповой чат, в котором критиковали и оскорбляли его за любовь к книгам.

В субботу, 29 февраля, 24-летняя сестра мальчика Эллис опубликовала в Twitter скриншот Instagram-страницы брата и написала: «Не могу поверить, какими ужасными бывают дети». Она выразила надежду, что ее друзьям понравятся посты ее брата, и они подпишутся на его аккаунт, чтобы поддержать юного книголюба.

Всего через несколько часов после этого у Каллума появились тысячи новых подписчиков. Авторы, издатели и простые пользователи предлагали ему книги для чтения и отзывов. Одна из любимых писательниц мальчика Кэролайн Кепнес (Caroline Kepnes) тоже поддержала Каллума и добавила его в друзья.

Каллум, в частности, написал отзывы на книги Джейн Остин, Джорджа Оруэлла и Мэри Шелли. Мать мальчика Карла Ландрет (Carla Landreth) сказала: «Он очень, очень умный ребенок. Он читал с самого раннего возраста. Но книги, которые он читает, например, "Преступление и наказание", возможно, не понравятся среднестатистическому ребенку». Она рассказала, что семья планирует купить новые книжные шкафы для предложенных пользователями соцсетей книг.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек пришли на помощь затравленному в школе из-за карликовости мальчику. Его мать создала страницу в его поддержку, и ей стали поступать сотни сообщений от незнакомцев, в которых выражалось сочувствие ее сыну.

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