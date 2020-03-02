Медики Камчатки получат десятки квартир

Медработники Камчатского края в 2020 году получат около 60 квартир в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и исполнения поручений, озвученных президентом России в ежегодном послании Федеральному собранию. Об этом ТАСС сообщил председатель законодательного собрания Камчатки Валерий Раенко.

По его словам, объем средств, направленных на приобретение жилья медикам в регионе, вырос более чем в четыре раза. Если в прошлом году на эти цели было выделено 46 миллионов рублей, то в 2020-м — уже 221 миллион рублей.

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Раенко добавил, что на покупку медицинского оборудования для камчатских больниц направят 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. На них, среди прочего, планируется приобрести 18 рентгеновских установок, 64 диагностических комплекса, в том числе аппаратов УЗИ, и многое другое.

Еще одной положительной тенденцией председатель заксобрания назвал значительное увеличение целевого набора на подготовку медицинских работников для Камчатки. На получение высшего образования по нужным краю специальностям планируется направить 94 выпускника. Также будет заключено 28 договоров на обучение в ординатурах, сказал Раенко.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал поручение региональным властям предусмотреть дополнительные меры по обеспечению жильем медиков, в том числе, работающих на селе. Срок исполнения поручения — 1 августа 2020 года.

В России до конца 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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