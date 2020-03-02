В Индии арестовали растившего марихуану россиянина

В штате Гоа в Индии россиянина арестовали по обвинению в выращивании марихуаны. Об этом сообщает издание The Navhind Times.

Задержанный — 34-летний гражданин России Василий Рахманов. У него изъяли 33 килограмма марихуаны, рыночная стоимость которых оценивается в 230 тысяч долларов.

Согласно изданию, он выращивал каннабис в квартире, которую снял в аренду в деревне Морджим. Рахманов жил в Индии один с середины ноября по туристической визе. Сейчас полицейские проводят расследование.

В конце января полиция Испании раскрыла банду из 13 польских наркоторговцев с военной подготовкой. Они изъяли три тысячи растений марихуаны, 11 элитных автомобилей, пять из которых были угнаны из Великобритании в Европу. Кроме того, были конфискованы три пистолета с глушителями.

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