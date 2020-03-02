В сети нашли универсальный способ успокоить плачущего ребенка

Пользователь Twitter с ником Pogpung опубликовал видеозапись, на которой мужчина успокаивает плачущего ребенка, включая ему песню южнокорейского музыканта Чимина. В комментариях выяснилось, что такой способ работает и с другими детьми. Изначально ролик был выложен на Facebook, однако вирусную популярность обрел благодаря Twitter.

Автор поста нашел крайне трогательным, как пение Чимина успокоило ребенка. «У него голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться», — поделился мужчина.

В сети отметили универсальность этого способа. В комментариях многие пользователи рассказали, что на их детей музыка южнокорейского певца производит такой же эффект. «Чимин вообще хорошо известен тем, что его голос успокаивает детей. Я делала абсолютно то же самое и включала ту же самую песню для моей сестры», — сообщила Simmi.

@Leaylin рассказала, что во время долгой автомобильной поездки ее маленькая племянница переставала плакать, только если ей включали песни Чимина. «И моя племянница всегда прекращает плакать под эту песню», — отметила Pornessian Parapio.

А @SICHASCY заявила, что даже на ее собаку творчество музыканта оказывает аналогичный эффект: если пес начинает хулиганить, она включает ему что-нибудь в исполнении южнокорейского певца, и он успокаивается.

Ранее в сети восхитились способом успокоить плачущего ребенка, предложенным жителям США Лони Картером. Мужчина записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. Некоторые посчитали предложенный американцем метод гениальным.

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