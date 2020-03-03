Звезда фильма «Остров» рассказала о смерти трехмесячной дочери

Российская актриса Виктория Исакова в ходе шоу «А поговорить?» рассказала о смерти трехмесячной дочери. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.

Артистка уточнила, что это произошло в 2003 году, когда ей было 27 лет. После свадьбы с режиссером Юрием Морозом она родила ребенка. Через три месяца он скончался. Причиной смерти, по словам звезды фильма «Остров», стала ее генетическая несовместимость с супругом. Она не стала уточнять медицинский диагноз дочери.

Исакова заявила, что справиться с подобной трагедией можно, пытаясь максимально себя занять во всех областях своей жизни. После смерти дочери актриса стала попечителем благотворительного фонда «Измени одну жизнь», который оказывает содействие в семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

Виктория Исакова прославилась благодаря «Острову», а также картинам «Ученик», «Охота на пиранью» и «Мифы». Кроме того, она снималась в сериалах «Братья Карамазовы», «Оттепель», «Русский Бес» и «Эпидемия».

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