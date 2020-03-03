Африканец изнасиловал российскую проститутку, избежал тюрьмы и станцевал в суде

Изнасиловавший российскую проститутку Марию Лусникову уроженец Нигерии Айо Осиа избежал тюрьмы. После оглашения решения суда африканец станцевал и проскандировал «I'm free, man!» (в переводе с англ. «Я свободен, чувак!» — прим. «Ленты.ру»). Видео освобождения Осии опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, иностранец провел в СИЗО один год и два месяца. Его освободили досрочно прямо из зала суда. По информации РЕН ТВ, изначально Осию приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии, однако освободили от наказания «в связи с фактическим отбытием срока».

В изнасиловании 23-летнего Осию обвинила 41-летняя Лусникова. Они встретились в конце 2018 года. Во время встречи Осия якобы изнасиловал женщину и ограбил. Суд признал его виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, однако сам Осия свою вину не признал. Его адвокат приобщил к делу видео интимной близости его подзащитного и Лусниковой, на котором якобы нет сопротивления со стороны женщины.

Ранее в Калужской области 30-летняя проститутка заплатила 200 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и причинение морального вреда клиенту. Как установил суд, в октябре 2018 года она разместила анкету на сайте знакомств. После этого с ней связался мужчина, и они договорились встретиться для оказания сексуальных услуг за 10 тысяч рублей. Однако после встречи мужчина не заплатил проститутке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!