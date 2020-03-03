Ту-160 дозаправился на скорости 600 километров в час

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 более восьми часов провели в воздухе, в течение которых на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час заправились от танкеров Ил-78. Соответствующее видео на YouTube разместило Минобороны России.

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В августе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в конце 2020 года состоится выкатка и испытания первого построенного с нуля в России бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

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