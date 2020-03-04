В сирийской «колыбели революции» начались столкновения с армией

В южной части сирийской провинции Дераа, которая считается «колыбелью вооруженного конфликта», отметили эскалацию конфликта: правительственная армия и вооруженные волонтеры атаковали боевиков, патрулирующих в городе Аль-Санамайн. Об этом пишет 4 марта Al Jazeera.

3 марта агентство SANA сообщало, что правительственные силы провели операцию, в результате которой удалось «прекратить хаос» в городе Аль-Санамайн. Однако информации о жертвах не было.

В октябре 2019 года сообщалось, что в провинции Дераа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции России. Никто из военных не пострадал. Террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».

Провинция Дераа в Сирии — регион, где зародились сирийские восстания девять лет назад, в 2011 году. Среди конфликтующих сторон значатся правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. До июля 2018 года район контролировался боевиками. Однако 11 июля правительство заключило договоренность с боевиками, согласно которой террористы должны сложить и передать сирийским военным оружие.

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