Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла первое место среди российских вузов по 10 предметам в рейтинге QS World University Rankings by Faculty & Subject 2020. Об этом сообщается на сайте вуза.

В 2020 году ВШЭ представлена в рейтинге по 23 отраслям и предметам, что на четыре больше чем годом ранее. Вуз вошел в 19 из 38 предметных рейтингов, в которых представлены отечественные университеты, и в четыре из пяти отраслей QS. ВШЭ также вошел в топ-100 глобального списка по пяти предметам, в том числе впервые по «Истории» и «Социальной политики и управлению».

ВШЭ занял первое место рейтинга среди российских вузов по 10 предметам, а также по числу улучшивших позиции в предметных рейтингах. По числу позиций в предметных рейтингах вуз занял второе место среди отечественных учебных заведений. Также ВШЭ представлена в четырех из пяти предметных областей.

В 2020 году в предметном рейтинге QS представлены 36 российских университетов, из них 15 — участники проекта 5-100. В топ-100 входят 11 отечественных вузов, в том числе пять — участники проекта 5-100. Всего российские университеты заняли 190 позиций в предметных рейтингах, из них 60 процентов приходится на университеты проекта 5-100.

В рейтинге четыре новых вуза из России — РАНХиГС, МГЮА им. О.Е. Кутафина, МСХА им. К.А. Тимирязева, ПСПбГМУ. Еще два вуза — Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова — вернулись в рейтинг после отсутствия в 2019 году.

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