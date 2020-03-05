Минздрав сообщил о нехватке управленцев в российском здравоохранении

Российское здравоохранение во всех регионах страны испытывает нехватку профессиональных управленцев, которые могут качественно организовать систему и не бояться брать на себя ответственность. Об этом сообщила первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС.

«Нам нужны управленцы — профессионалы, лидеры в здравоохранении, которые могут контактировать, убедить и главное — повести за собой, принять на себя ответственность за результат», — уточнила она.

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Также Яковлева оценила высокий уровень участников конкурса и не исключила, что кто-то из них может занять управленческую должность в министерстве здравоохранения. «Сегодня посмотрела на ребят, и думаю, у нас все получится, и мы выполним поручения президента, чтобы Россия вышла в лидеры, в десятку по продолжительности жизни 80+», — заключила замминистра.

Повышение продолжительности жизни и повышение качества медицинских услуг являются целями национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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