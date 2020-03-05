Террористы обстреляли стратегически важный город в Сирии

Террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» обстреляли стратегически важный сирийский город Саракиб. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, огонь был открыт по пролегающей через город трассе М5, которая связывает Дамаск и Алеппо. Сирийская армия пытается остановить атаки. Отмечается, что ситуация усугубилась спустя несколько часов затишья.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным помогут решить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Переговоры двух лидеров проходят в закрытом формате.

В феврале в Саракибе и его окрестностях развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. В начале февраля сирийская армия отвоевала его у боевиков, к концу месяца ненадолго утратила контроль над ним и в начале марта вновь вернула его.

Саракиб считается стратегически важным городом для воюющих сторон из-за его расположения на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находится главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

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