Появление в России нового полковника-миллиардера опровергли. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным источника, после публикации о богатствах полковника МВД Сергея Терентьева провели проверку, в ходе которой получили ответы от компетентных лиц правоохранительных органов Франции и Королевства Монако.

«Никакой собственности ни в Монако, ни на Лазурном берегу у гражданина Терентьева и у его родственников, в том числе ближайших, не обнаружено. Проведена проверка по собственности в России, и также не обнаружено ничего дорогостоящего: ни недвижимости, ни коммерческих предприятий», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что у полковника Терентьева есть полный тезка, родившийся в тот же день — 14 июля 1977 года, но не в Москве, а в Приморье. «Теоретически, путаницу можно было бы объяснить этим совпадением, однако у этого предпринимателя также нет и не было дорогостоящего имущества», — добавил источник.

25 февраля сообщалось, что найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Telegram-канал Mash отмечал, что речь идет о полковнике Сергее Терентьеве. Он занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В 2015 году уволился из правоохранительных органов.

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