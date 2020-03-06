Собака положила лапу на руку умирающего мальчика и исцелила его

Жительница английского города Саутгемптон Зои Рельф (Zoe Relph) рассказала, как ее трехлетний сын, находившийся в реанимационном отделении местной больницы после операции на мозге, смог исцелиться благодаря собаке по кличке Лео. Ее историей поделилось издание The Mirror.

Здоровье мальчика Оскара Хаскелла (Oscar Haskell), оказавшегося на операционном столе из-за редкого заболевания мозга — острого рассеянного энцефаломиелита, с каждым днем ухудшалось. Он постепенно переставал реагировать на внешние раздражители. Врачи предупредили его мать, что ей стоит быть готовой к худшему.

Медики предложили матери альтернативный способ лечения умирающего сына с помощью пет-терапии и привели в палату собаку породы золотистый ретривер по кличке Лео. По совету врачей, женщина стала разговаривать с ребенком и пообещала ему, что, если он выздоровеет, то ему подарят щенка. Как только лапу собаки положили на его руку, учащенный после операции пульс мальчика вернулся к нормальным значениям.

«Это было потрясающе. Врачи плакали, это было просто чудо. Его лицо было обездвиженным, он вообще не шевелился. И вдруг улыбнулся», — вспоминает Рельф. С тех пор прошло четыре года, и состояние Оскара только улучшалось. Его мать решилась поделиться историей только сейчас.

Ранее сообщалось, что житель Австралии пережил клиническую смерть длительностью 90 минут, после чего его сердце снова начало биться. Обычно после такой длительной клинической смерти организм человека не может полностью восстановиться, но у пациента не обнаружили ни психических, ни физических отклонений.

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