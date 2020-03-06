Президент России Владимир Путин обнял и расцеловал россиянку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Пул N3.

Путин встретился и пообщался с россиянами на улице города Иваново. Президент подошел к людям, одну из женщин в толпе он обнял, а затем поцеловал несколько раз в щеки.

6 марта в ходе рабочей поездки в Ивановскую область Владимир Путин назвал высшее счастье для человека. По словам президента, в мире не существует высшего счастья, чем воспитание ребенка.

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