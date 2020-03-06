Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «переобувании» после драки в Чечне

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по поводу инцидента, произошедшего во время матча Кубка России против «Ахмата» в Грозном. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Во время игры болельщики питерского клуба обнажили торсы, из-за чего поклонники хозяев попытались прорваться на их трибуну и подраться. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев после матча отметил, что в Чеченской республике «исключена традиция» обнажения торсов.

«Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб», — говорится в сообщении «Ландскроны». Фанаты «Зенита» обвинили клуб в «переобувании» на новые традиции, «которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны».

Инцидент произошел 4 марта. Потасовку удалось погасить сотрудникам службы безопасности «Ахмат Арены». «Зенит» одержал выездную победу над грозненским клубом и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет со «Спартаком».

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