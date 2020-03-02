Голевая комбинация английских футболистов напомнила фанатам порно

@LUFC / Twitter

Гол в исполнении игрока «Лидс Юнайтед» Тайлера Робертса в ворота «Халл Сити» в матче английского Чемпионшипа произвел впечатление на болельщиков. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Лидс».

Робертс отличился на 81-й минуте встречи. Голевая комбинация началась с того, что защитник Лидс отобрал мяч у нападающего «Халл Сити». Последовала серия из шести точных передач, которая завершилась взятием ворот. Сразу несколько пользователей сравнили увиденное с порно, другие же назвали гол сексуальным. «Вообще-то в Twitter нельзя публиковать порно», — написал один из них.

Сама встреча состоялась 29 февраля и завершилась крупной победой «Лидс» со счетом 4:0. Робертс отметился дублем.

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