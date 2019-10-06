Голевую комбинацию с участием Панарина сравнили с порно

Российский форвард Артемий Панарин набрал четыре очка в матче против «Оттавы Сенаторс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Один из голов с участием россиянина в Twitter-аккаунте «Рейнджерс» сравнили с непристойным видео.

Голевую комбинацию начал российский нападающий. Он передал шайбу к воротам соперника, где Мика Зибанеджад обыгрался с Павлом Бучневичем и завершил комбинацию.

— New York Rangers (@NYRangers) 06 октября 2019, 01:03

Публикацию видео сопроводили аббревиатурой NSFW (Not Safe for Work — призыв не смотреть видео на рабочем компьютере, чаще всего применяющийся по отношению к порнороликам, — прим. «Ленты.ру»).

Встреча в Оттаве завершилась разгромом гостей. «Рэйнджерс» обыграл соперников со счетом 4:1. Панарин поучаствовал в каждом взятии ворот.

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